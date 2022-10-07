Рязанский губернатор Малков поздравил президента РФ Владимира Путина с юбилеем

В пятницу, 7 октября, в день рождения президента РФ Владимира Путина, губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил главу государства с юбилеем. Поздравительный пост он разместил в своем Телеграм-канале.

- С днем рождения, Владимир Владимирович! Работать в Вашей команде – это большая честь и серьезная ответственность. Вы истинный лидер великой страны. Спасибо за поддержку и внимание к Рязанской области. Крепкого здоровья, сил и энергии для новых достижений на благо нашей Родины! – говорится в сообщении Павла Малкова.

Напомним, 7 октября 2022 года, президент РФ Владимир Путин отмечает 70-летие.