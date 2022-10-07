Министром сельского хозяйства Рязанской области стал Дмитрий Филиппов

Дмитрий Филиппов возглавил министерство сельского хозяйства Рязанской области.

Министром сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области назначен экс-зампред регионального Правительства Дмитрий Филиппов. Соответствующее постановление издал в пятницу, 7 октября, губернатор Павел Малков. Документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».

Дмитрий Филиппов – не новичок в минсельхозе. Свою правительственную карьеру он начинал в 2009 году именно там. В июне 2014 года стал заместителем министра, а через три года возглавил министерство. В 2019 году губернатор Николай Любимов назначил Филиппова заместителем Председателя регионального правительства. В этой должности чиновник проработал до сентября 2022 года и сложил полномочия перед избранным главой области. Но в новый состав правительства не вошел.

Отметим, что на сайте исполнительного органа Рязанской области информацию о Филиппове уже обновили. Однако на портале самого минсельхоза в разделе «Руководство» пока значится исполняющий обязанности Василий Запорожец, которого назначили после скоропостижного ухода из жизни министра Бориса Шемякина.