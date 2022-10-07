Жители рязанской Солотчи недовольны новым расписанием городского автобуса №22

Новое расписание автобуса №22 вызвало нарекания со стороны жителей Солотчи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новое расписание городского автобуса №22, следующего от площади Театральной в Рязани до санатория «Старица» в Солотче, вызвало нарекания со стороны жителей поселка. Пост от анонимного, но недовольного пользователя появился в четверг, 6 октября, в группе «Рязань».

Больше всего пассажира возмутили увеличенные интервалы движения. По словам анонима, из-за этого в автобус набивается много людей, и образуется давка.

- У 22 автобуса до Солотчи было прекрасное расписание: ходил стабильно каждые полчаса. С 1 же октября перерывы сделали почти час! И это в час пик, когда все едут с работы. А, к слову, в Солотче уже проживает немало людей. В автобусе толпа и давка! – написал пассажир.

Он также посетовал, что из-за увеличенных интервалов теперь неудобно ездить не только взрослым, но и детям, которые посещают кружки в Рязани. Тревогу пассажиров вызывает и надвигающаяся зима. Автор поста обратился к губернатору Павлу Малкову с просьбой вмешаться и предложил вернуть старое расписание.

Расписание автобуса №22 изменили с 1 октября 2022 года. Согласно нововведениям, машины теперь делают на шесть рейсов меньше – 28 вместо 34 (смотреть подробное расписание).