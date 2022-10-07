Рязанское минобразования: Информацию о мобилизованных действительно собираем, но без персональных данных

Областное минобразования объяснило сбор данных о мобилизованных в школах и детских садах.

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области отреагировало на появившуюся в СМИ и Интернете информацию о том, что в школах и детских садах региона собирают данные о мобилизованных родителях учеников и воспитанников. Разъяснения вечером, 6 октября 2022 года, дали в официальном аккаунте ведомства в соцсети.

Чиновники подтвердили, что информация о мобилизованных членах семей обучающихся действительно собирается, но никаких персональных данных предоставлять не нужно.

- Министерство образования и молодежной политики Рязанской области собирает информацию о количестве таких семей, но их персональные данные при этом не требуются, их предоставлять не нужно. Собранная информация будет использоваться исключительно для проработки возможных мер поддержки, - отметили в министерстве.

В четверг, 6 октября, в чатах классов и групп в детских садах педагоги стали рассылать сообщения с просьбой сообщить о призванных по частичной мобилизации родителях. Инициатива вызвала переполох в социальных сетях. Позже горожане высказали предположение, что она принадлежит администрации Рязани и даже показали соответствующий приказ.