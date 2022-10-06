Сбор данных о мобилизованных родителях в школах инициировала мэрия - соцсети

Инициатива собирать данные о детях, чьи родители были мобилизованы, возможно, принадлежит администрации Рязани. Фотографию соответствующего приказа разместили в сецсетях. Однако подлинность документа пока официально не подтверждена.

Напомним, 6 октября, в чатах классов и групп в детских садах педагоги стали рассылать просьбы сообщить, если «у кого один из родителей призван в рамках мобилизации».

КП-Рязань обратилась за разъяснением к руководству школы №28, однако в формате телефонной беседы в учреждении отказались от комментариев.