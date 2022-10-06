124 пары заключили браки в Рязанской области после начала частичной мобилизации

124 пары поженились в Рязанской области с начала частичной мобилизации.

В Рязанской области за две недели частичной мобилизации заключили браки уже 124 пары. Такие данные привело в четверг, 6 октября, Главное управление ЗАГС по региону.

В ведомстве напомнили, что рязанцы, получившие повестку, могут оформить отношения в день подачи заявления. Сотрудники идут навстречу каждому и быстро готовят документы.

- Мы никому не отказываем, мы рады всем помочь, оказать какую-то посильную помощь и зарегистрировать браки, - сказала руководитель территориального отдела ЗАГС №2 по Рязани и Рязанскому району Римма Никитина.

Органы ЗАГС оперативно оформляют все документы.

Те, кто уже проходит подготовку в учебном центре в Сельцах, заранее написали рапорт и получили разрешение командира, что позволило им в назначенный день прибыть во Дворец торжеств для регистрации брака.

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Оформить отношения в Рязанской области во время частичной мобилизации можно в срочном порядке (подробнее).