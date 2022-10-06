В Путятине шестилетний внук два часа прятался от бабушки и дедушки под будкой кроликов

Полиция больше часа искала шестилетнего мальчика в райцентре Путятино. Фото: «Пресса».

В райцентре Путятино шестилетний мальчик захотел поиграть с бабушкой и дедушкой и спрятался среди надворных построек. Но взрослые не оценили поступок ребенка, перепугались и вызвали полицию, сообщает «Пресса».

Сообщение о пропаже ребенка поступило в Путятинский пункт полиции во вторник, 4 октября, в 13.50. На место оперативно выехали полицейские. Родственники рассказали, что работали в огороде и, одновременно, присматривали за мальчиком – тот играл с козами на лужайке перед домом. Но около 13.00 часов внук исчез.

Участковые разделились на группы и стали прочесывать окрестности. Обошли все близлежащие улицы и опросили жителей, также проверили подходы к реке. Искать малыша помогали и соседи. Но все было безрезультатно.

Примерно через час сотрудники полиции решили еще раз осмотреть надворные постройки. И не зря – юный виновник переполоха спокойно сидел под кроличьей будкой. В беседе мальчик объяснил, что не хотел никого пугать, а просто решил поиграть в прятки с бабушкой и дедушкой.