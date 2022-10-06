Гигантский огурец вырастили в Шацком районе Рязанской области.

В селе Черная Слобода Шацкого района вырастили огурец размером в 60 см. Об этом сообщает «Пресса».

По словам Светланы Ашмановой, большую часть на приусадебном участке убрали, но китайские огурцы продолжают плодоносить в теплице. Их размер в основном достигает 35-50 сантиметров, но появился и гигант. Его длина – 60 сантиметров.

Справедливости ради отметим, что на представленном фото длина огурца составляет 55 см.

Ранее КП-Рязань рассказывала, как рязанец вырастил тыкву весом 60 кг и назвал ее Солнышком. Как назовут огурец, не сообщается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!