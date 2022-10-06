Гигантский огурец вырастили в Шацком районе Рязанской области.
В селе Черная Слобода Шацкого района вырастили огурец размером в 60 см. Об этом сообщает «Пресса».
По словам Светланы Ашмановой, большую часть на приусадебном участке убрали, но китайские огурцы продолжают плодоносить в теплице. Их размер в основном достигает 35-50 сантиметров, но появился и гигант. Его длина – 60 сантиметров.
Справедливости ради отметим, что на представленном фото длина огурца составляет 55 см.
Ранее КП-Рязань рассказывала, как рязанец вырастил тыкву весом 60 кг и назвал ее Солнышком. Как назовут огурец, не сообщается.
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