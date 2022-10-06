До +16 градусов и без дождей будет в Рязанской области 7 октября

Сухо и тепло будет в Рязанской области в пятницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 7 октября, в Рязанской области потеплеет до +16 градусов. При этом, хотя день и будет преимущественно облачным с редкими прояснениями, дождей синоптики не ожидают. Прогноз на предстоящие сутки распространила пресс-служба областного управления МЧС.

В ночные и утренние часы регион местами накроет туман, поэтому видимость на дорогах может немного ухудшиться. Ветер западный умеренный, не выше 11 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет и составит 752 мм ртутного столба.

А температура начнет повышаться. Перед рассветом пока +4…+9, зато днем воздух прогреется до +11…+16 градусов – это немногим выше климатических показателей, характерных для начала второго осеннего месяца.