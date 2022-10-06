Рязанец Дмитрий Анохин поучаствовал в реалити-шоу «Влюбись если сможешь».

Рязанский шоумен Дмитрий Анохин поучаствовал в реалити-шоу «Влюбись если сможешь». Премьера на ТНТ состоится 10 октября.

По словам Анохина, это был «сложный, местами невыносимо тяжелый, местами до слез романтичный, местами до истерики ржачный, но все же тернистый путь».

Рязанец предложил своим подписчикам в соцсетях узнать, смог ли он по-настоящему влюбиться, посмотрев реалити-шоу «от корки до корки».

Летом прошлого года Дмитрий Анохин привлек внимание общественности, когда опубликовал видео с пчелами, рассказав о проблеме пчеловодства (подробнее с интересным видео).

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