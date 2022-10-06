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Происшествия6 октября 2022 12:12

У 21-летнего рязанца полицейские изъяли пакетик с «синтетикой»

На молодого человека указали жители дома у которого он искал закладку
Источник:kp.ru
Молодой человек пытался сбежать от полицейских. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Молодой человек пытался сбежать от полицейских. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали 21-летнего рязанца, подозреваемого в незаконном приобретении наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что на молодого человека указали жители дома на улице Щедрина у которого он искал закладку. Прибывшие по вызовы патрульные увидели парня, пытавшегося от них сбежать. Догнав его полицейские выяснили, что при нем имеется запрещенное вещество.

«Вызванные на место сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили у молодого человека пакетик с кристаллической субстанцией», - сообщили в УМВД.

Оказалось, что задержанный хранил 0,23 грамма синтетики. Возбуждено уголовное дело.

В пакетике хранился синтетический наркотик. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В пакетике хранился синтетический наркотик. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.