У 21-летнего рязанца полицейские изъяли пакетик с «синтетикой»

Молодой человек пытался сбежать от полицейских. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали 21-летнего рязанца, подозреваемого в незаконном приобретении наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что на молодого человека указали жители дома на улице Щедрина у которого он искал закладку. Прибывшие по вызовы патрульные увидели парня, пытавшегося от них сбежать. Догнав его полицейские выяснили, что при нем имеется запрещенное вещество.

«Вызванные на место сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили у молодого человека пакетик с кристаллической субстанцией», - сообщили в УМВД.

Оказалось, что задержанный хранил 0,23 грамма синтетики. Возбуждено уголовное дело.