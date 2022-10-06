Полицейские раскрыли угон автомобиля в Рязани

Угон удалось раскрыть до того, как о пропаже узнал владелец автомобиля. Фото: архив "КП".

Полицейские раскрыли угон автомобиля «ВАЗ-21124», совершенный ночью в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инспекторы ГИБДД увидели движущийся транспорт и подали водителю сигнал об остановке для проверки документов. Когда машина остановилась из нее выбежали двое мужчин. Выяснилось, что транспорт находится в угоне.

Найдя подозреваемых, полицейские выяснили, что автомобиль им понадобился, чтобы доехать на нем до ломбарда и сдать телефон.

«По предварительной информации, 30-летний мужчина недавно пристрастился к употреблению наркотических средств. Ему понадобились деньги. Однако залоговая организация находилась в нескольких десятках километров», - рассказали в УМВД.

Рязанец вспомнил, что у одного торгового центра ночью паркуется охранник. Мужчина знал, где сторож хранит ключи от авто и воспользовавшись моментом забрал их.

Так как, инициатор угона не имел прав он попросил сесть за руль товарища. При этом о том, что машина чужая он ему не сообщил.

Оперативники изъяли автомобиль и сообщили о произошедшем хозяину машины, который еще не успел заметить пропажу.

Возбуждено уголовное дело.