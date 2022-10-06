«Уют по-военному». Как живут, чем питаются и где тренируются мобилизованные в Сельцах

Рязанский омбудсмен Наталья Епихина посетила учебный центр в Сельцах. Фото: личная страница Натальи Епихиной ВКонтакте.

В среду, 5 октября, региональный Уполномоченный по правам человека Наталья Епихина посетила учебный центр в Сельцах, где тренируются мобилизованные. О результатах поездки омбудсмен отчиталась в своем аккаунте в соцсети.

Первым местом, куда она заглянула, стала медицинская часть. Здесь работают пять специалистов: терапевт, хирург, стоматолог, оториноларинголог и офтальмолог. Обследуют всех, у кого не было медосмотра в военкомате. Если мобилизованному требуется дополнительное обследование, его направляют в военный госпиталь. А при жалобах на здоровье, нужно оставить запись в отдельном журнале, после чего командир роты направит в медчасть.

Омбудсмен побеседовала с врачами медицинской части. Фото: личная страница Натальи Епихиной ВКонтакте.

После Епихиной показали жилые корпуса и палаточный городок. Мужчины живут в кубриках по 10 человек. Омбудсмен отметила чистоту и порядок в помещениях, такой «уют по-военному». Есть и телевизор – его можно посмотреть в свободное время. В момент визита гостей в кубриках никого не было, так как шли занятия. В палаточном городке Епихиной удалось пообщаться с мобилизованными. Мужчины рассказали, что в палатках тепло и уютно – отопление обеспечивают электрические обогреватели.

- Живут дружно, никаких конфликтов и дедовщины нет. Настроение хорошее. Все взрослые мужчины и понимают «для чего они здесь», - написала омбудсмен.

Не обошла вниманием Уполномоченный и столовую. Ей показали меню, в котором было все – от борща до карамели и компота. Епихина отметила большие порции, которые готовят повара, и отсутствие жалоб на питание.

Современная столовая в учебном центре. Фото: личная страница Натальи Епихиной ВКонтакте.

В завершение своего отчета она добавила, что несмотря на то, что на территории учебного центра и полигоне постоянно проходят учения, не забывают и об отдыхе и даже культурной составляющей. Так на вечер среды был запланирован концерт фольклорного ансамбля.

Меню для мобилизованных разнообразное, а порции большие. Фото: личная страница Натальи Епихиной ВКонтакте.

Ранее условия мобилизованных рязанцев в Нижегородской области проверила зампред Анна Рослякова (читать подробнее).