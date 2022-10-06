Рязанцев пригласили на «Большую уборку» к Сегденскому озеру

Экологический рязанский альянс 8 октября проведет акцию «Большая уборка». По сути, это субботник, который организуется точках, обозначенных желающими принять в нем участие.

Активисты обязуются помочь с вывозом мусора, рассказать о месте уборки (чтобы могли присоедниться другие), при необходимости выдать мешки и перчатки. От инициаторов требуется отметить место и пригласить друзей.

Одну точку активисты выбрали сами:

«Традиционно, кроме точек в городе, мы организовываем одну на природе. В этом году встречаемся с вами на озерах Рязанской области!», - говорится в группе ЭРА.

Если конкретнее, людей 8 октября собирают на озере Сегденском. Контакт куратора, владеющего более подробной информацией, доступен по ссылке.