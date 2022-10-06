Рязанцев возмутила запаркованная остановка общественного транспорта

На улице Интернациональной в Рязани горожане сфотографировали запаркованную остановку общественного транспорта.

На улице Интернациональной в Рязани горожане сфотографировали запаркованную остановку общественного транспорта. Судя по снимку, это остановочный пункт «Больничный комплекс», расположенный возле Областной клинической больницы.

Несколько машин на фотографиях (возможно, посетителей медучреждения) оставлены прямо в заездном кармане под дорожным знаком, сигнализирующим, что этот карман — не парковочный, а предназначен именно для остановки общественного транспорта.

«А остановка - это парковка или все-таки остановка?», - задается вопросом автор публикации в группе «Город 62».