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Общество6 октября 2022 8:54

Рязанцев возмутила запаркованная остановка общественного транспорта

Несколько машин заняли заездной карман возле ОКБ
Источник:kp.ru
На улице Интернациональной в Рязани горожане сфотографировали запаркованную остановку общественного транспорта.

На улице Интернациональной в Рязани горожане сфотографировали запаркованную остановку общественного транспорта.

На улице Интернациональной в Рязани горожане сфотографировали запаркованную остановку общественного транспорта. Судя по снимку, это остановочный пункт «Больничный комплекс», расположенный возле Областной клинической больницы.

Несколько машин на фотографиях (возможно, посетителей медучреждения) оставлены прямо в заездном кармане под дорожным знаком, сигнализирующим, что этот карман — не парковочный, а предназначен именно для остановки общественного транспорта.

«А остановка - это парковка или все-таки остановка?», - задается вопросом автор публикации в группе «Город 62».