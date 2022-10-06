В молоке «Амка» из Рязани обнаружили кишечную палочку. Но это еще не все

В рязанском молоке обнаружили кишечную палочку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В молоке «Амка» рязанского производителя обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщило Роскачество. Кроме того, молоко имело посторонние запахи и горьковатый вкус.

«Обнаружены кишечная палочка и превышение норм общей обсемененности микроорганизмами. Наличие постороннего запаха и горьковатого привкуса», - говорится в сообщении.

Как отметили в АНО «Российская система качества», молоко «Амка» с массовой долей жира 3,2% купили для исследований в магазине «Лента» в Москве.

Отметим, что по результатам лабораторных испытаний в молоке не нашли в количествах, опасных для здоровья, тяжелых металлов, пестицидов, а также афлатоксинов, которые могут попадать в состав из кормов для животных.

«Однако вкус и запах слабовыраженные для пастеризованного молока, с посторонним запахом и горьковатым привкусом», - отметили в заключении.

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