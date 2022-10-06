«Настроение хорошее, а настрой боевой». Рослякова отчиталась о поездке к мобилизованным рязанцам в Нижегородскую область.

Первый заместитель правительства региона Анна Рослякова побывала в Центре боевой подготовки в Нижегородской области, где посмотрела, как разместили рязанских мобилизованных. По словам чиновницы, все прекрасно.

«Поговорила с ребятами. Настроение у них хорошее, а настрой боевой. Видно, что уже чувствуют себя одной командой», - отчиталась Рослякова.

По словам зампреда, условия приема и размещения рязанцев организованы на высоком уровне, тренировки проходят успешно, а нештатных ситуаций нет.

Ранее о боевом настроении мобилизованных рязанцах в Нижегородской области сообщил губернатор Павел Малков (читать подробнее).

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