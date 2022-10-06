На улице Новой 33-летняя рязанка попала под колеса «УАЗа» прямо на пешеходном переходе

На улице Новой женщина попала под колеса УАЗа. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Утром, 5 октября, в Рязани водитель автомобиля УАЗ наехал на женщину-пешехода. Все случилось на улице Новой около дома №61/1.

Как сообщили в пресс-службе областного Управления МВД, в момент ДТП за рулем отечественной машины находился 74-летний рязанец. По какой причине мужчина наехал на жительницу областного центра, в настоящее время выясняет Госавтоинспекция. Однако, по предварительной информации, 33-летняя женщина попала под колеса в тот момент, когда переходила проезжую часть по «зебре», не оборудованной светофорами.

В результате дорожного инцидента пешеход получила травмы и обращалась за медицинской помощью. В целом, за минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло три ДТП. Обошлось без погибших, но три человека пострадали.