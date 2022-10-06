«Он был замечательным человеком». В Милославском районе похоронили сержанта Алексея Капкина, погибшего на Украине

Сержанта Алексея Капкина, погибшего на Украине, похоронили в Милославском районе. Фото: Николай Александров

В Рязанской области предали земле еще одного военнослужащего, героически погибшего в ходе специальной военной операции. В среду, 5 октября, в Милославском районе простились с сержантом Алексеем Капкиным, сообщает группа «Милославский район».

34-летний Алексей погиб 15 сентября 2022 года при исполнении воинского долга на Украине. Мужчину вспоминают как доброжелательного, деликатного и терпеливого выпускника Милославской школы.

- Он отличался пунктуальностью и высокой требовательностью к себе и стремлением к профессиональному росту. Он всегда был готов к работе в любых условиях, имел правильные жизненные принципы и ориентиры. Он был замечательным человеком, - говорится в некрологе.

Гражданская панихида прошла на площадке перед местным кладбищем на улице Заречной.