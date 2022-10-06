Под Рязанью 63-летний мужчина безжалостно зарезал жену из-за ревности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовное дело по убийству в отношении 63-летнего жителя Захаровского района, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

В Михайловском МСО установили, что 31 июля 2022 года в одной из деревень Захаровского района между супругами во время пьяной посиделки произошел конфликт на почве ревности. Кто к кому приревновал и сколько лет было жене, СК решил не сообщать, но во время ссоры мужчина схватил нож и ударил супругу в грудь. От полученной раны женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время прокурор утвердил обвинительное заключение, в ближайшее время судьбу душегуба решит суд.

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