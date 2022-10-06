Появилось расширенное видео конфликта в Рязани, где один водитель наехал машиной на другого

Появилось расширенное видео конфликта в рязанской Песочне, где один водитель наехал машиной на другого.

4 октября в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня засняли, как один конфликтующий водитель наехал машиной на другого. Теперь в соцсетях опубликована расширенная версия видео с инцидентом.

Запись с видеорегистратора ехавшего рядом автомобиля размещена в группе «Новости Рязани ВКонтакте». Некоторые фрагменты из нее вырезаны. Тем не менее, видно, как водитель Volkswagen перед перекрестком довольно нагло (что никак не оправдывает последующей агрессии) перестраивается в правую полосу прямо перед «Ладой». Это якобы и стало началом конфликта.

В итоге на перекрестке водитель «Лады» вышел из машины и брызнул из газового баллончика в лицо оппоненту. Вернувшись за руль, он тронулся и сбил покинувшего салон водителя Volkswagen.