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Происшествия6 октября 2022 6:24

Фиктивного директора коммерческой организации будут судить в Рязани по двум статьям

Мужчина использовал паспорт для оформления новой организации и позволил незаконно проводить расчеты от своего имени
Источник:kp.ru
Житель Рязани предстанет перед судом.

Житель Рязани предстанет перед судом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Рязани будут судить фиктивного директора одной из коммерческих организаций. Мужчина незаконно использовал документы для образования юридического лица и неправомерно проводил безналичные расчеты, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

В 2021 году безработный житель областного центра за небольшое вознаграждение передал неизвестному лицу свой паспорт, по которому на него оформили коммерческую организацию и сделали ее фиктивным руководителем. Позже обвиняемый открыл в двух банках расчетные счета и предоставил третьим лицам возможность от его имени самостоятельно и, соответственно, незаконно проводить денежные безналичные переводы.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

Жителя Рязани обвиняют сразу по двум статьям: части 1 статьи 173.2 УК России и части 1 статьи 187 УК России. Расследование уголовного дела вел второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Рязанской области.