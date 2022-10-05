Ко Дню УГРО заслуженные артисты РФ Куприк и Войтенко записали песню на стихи рязанского экс-следователя Плоткина

Ко Дню работников уголовного розыска, который отмечается 5 октября, известные российские музыканты Сергей Куприк и Сергей Войтенко записали песню на стихи рязанского экс-следователя, поэта и писателя Дмитрия Плоткина. Новый трек презентовали в преддверии праздника в радиоэфире «Милицейской волны».

Дмитрий Плоткин – почетный работник прокуратуры, четверть века работавший старшим следователем по особо важным делам прокуратуры Рязанской области.

- Вся моя жизнь прошла вместе с сотрудниками уголовного розыска. Многие из моих бывших коллег стали великими сыщиками, - поделился Дмитрий Матвеевич. - В память о нашей совместной работе я решил написать стихи.

Свежие строки произведения Дмитрия Плоткина «Офицеры УГРО» заслуженный артист РФ Сергей Войтенко положил на музыку. Исполнил песню, а также сделал аранжировку заслуженный артист РФ Сергей Куприк. МВД России решило подготовить видеоклип на новую песню, чтобы поздравить всех сотрудников службы уголовного розыска.

- Нашей новой работой я хочу поздравить тех, с кем мы вместе раскрывали преступления в Рязанской области, а также тех, кто сейчас работает в уголовном розыске в нашем регионе, - отметил Дмитрий Матвеевич.

Как признался автор стихотворения, он использовал смешение жанров – патриотизма и лирики. В припеве звучат слова: «Бой за правду ведут офицеры УГРО – люди совести, долга и чести». Им соседствуют строки: «Лишь бы только нам знать, что любимая ждет/ Ждет и свет не гасит в квартире».

- Решил нарушить каноны литературы и смешать жанры. Когда писал это стихотворение, советовался с сыщиками, о чем они думают, когда идут на подвиг. Они признались, что Родина для них – это дорогие люди, которых защищают - семья, любимая, дети. Под пулями они думают, прежде всего, о своих родных и близких, - признался бывший следователь.

Кстати, ко Дню полиции этот творческий союз готовит еще одну песню.

Сергей Куприк исполнил песню на стихи рязанского экс-следователя Дмитрия Плоткина