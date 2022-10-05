Аркадий Фомин: Изучая историю, мы понимаем, что наша русская цивилизация — особая

Председатель Рязанской областной Думы посетил открытие выставки «Лики забытых предков. Рязано-окская археологическая культура».

5 октября в Рязанском областном центре народного творчества начала работать выставка «Лики забытых предков. Рязано-окская археологическая культура». Ее экспозиция содержит более 300 реконструкций украшений и одежды эпохи раннего средневековья, а также произведения живописи.

На открытии выставки выступил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Он обратился с приветственным словом к первым посетителям, поблагодарил инициаторов и участников проекта за проделанную работу.

– Благодаря усилиям десятков ученых разных специальностей, художников мы можем представить, как жили наши предки, чем занимались, какие культурные ценности создавали, - отметил Аркадий Фомин.

Подчеркивая значимость события, парламентарий привел фразу великого ученого Михаила Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». По мнению Аркадия Васильевича, эти слова никогда не утратят своей актуальности.

- Когда мы изучаем историю и возвращаемся к своим корням, ясно понимаем, что наша, русская цивилизация особая. Она не похожа ни на Европу, ни на Азию, - высказался председатель Рязанской областной Думы.

Аркадий Фомин назвал задачей государственной важности сохранение исторической памяти, защиту «русского мира» и русского языка, выделив в этой связи особую роль муниципальных краеведческих музеев. Именно такие учреждения, как считает спикер, помогают воспитать в молодом поколении любовь к Родине.

- Очень важно, что развитию, модернизации и укреплению краеведческих музеев сегодня уделяется большое внимание на федеральном уровне. Уверен, что данная выставка вызовет большой интерес у молодежи и побудит еще больше узнать об истории Рязанской земли, – произнес Аркадий Фомин.

Кстати, на базе выставки прошла тематическая научно-практическая конференция с участием археологов, антропологов, этнологов и генетиков, в том числе из других стран.