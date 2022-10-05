На трассе М-5 под Рязанью ограничили скорость движения до 40 км/ч. Фото: Иван МАКЕЕВ

На трассе М-5 «Урал» в Спасском районе ограничили скорость движения транспорта. Об этом КП-Рязань сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Причина ограничения – капитальный ремонт водопропускной трубы на 235+105 км.

Начиная с 5 октября скорость движения на указанном участке должна быть не выше 40 км в час.

«На время ремонта движение будет осуществляться по временной дороге в объезд места производства работ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение продлится до конца текущего года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!