«Настроение боевое». Малков рассказал, в каких условиях будут тренироваться мобилизованные рязанцы в Нижегородской области

Малков рассказал, в каких условиях будут тренироваться мобилизованные рязанцы в Нижегородской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Направленные в Нижегородскую область мобилизованные рязанцы будут проходить подготовку на тренировочной базе Минобороны России. Об этом в среду, 5 октября, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Он добавил, что Центр боевой подготовки – один из новейших в стране и оснащенный современными тренировочными комплексами: учебно-тактическими полями, тренажерами и танкодромом. Условия пребывания мобилизованных рязанцев осматривает первый заместитель регионального правительства Анна Рослякова. Она уже приехала в Нижегородскую область и общается с бойцами и командирами.

Малков также рассказал и о настроениях рязанцев – по его словам, оно боевое. Пока мобилизованные размещаются и получают необходимую экипировку. Подготовкой бойцов будут руководить профессиональные инструкторы, а власти Рязанской области договорились быть на постоянной связи с руководством Центра, чтобы оперативно решать все возникающие вопросы.