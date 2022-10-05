Срочно разыскиваются наследники рязанца, умершего в 2017 году, для получения квартиры. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Администрация Безлыченского сельского поселения Захаровского района разыскивает родственников Баранова Владимира Васильевича, родившегося 26 декабря 1928 года. Скончался мужчина 4 апреля 2017 года.

По день своей смерти он был зарегистрирован и проживал по адресу: деревня Безлычное, улица Центральная, дом 1, кв. 27. Если родственники, наследники не найдутся, что квартира общей площадью 41,6 кв. метров перейдет в категорию выморочного имущества, то есть – в муниципальную собственность.

По всем вопросам обращаться в администрацию Безлыченского сельского

поселения по телефону: 8 49 (153) 91-246.

В октябре 2020 года сельские власти уже искали родственников Владимира Баранова, правда, год рождения мужчины указали 1929-й (подробнее).

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