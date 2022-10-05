Рязанская область оказалась на 30 месте в РФ по числу официально зарегистрированных взяток

Рязанская область по взяткам занимает 30 место. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По итогам восьми месяцев 2022 года Рязанская область оказалась на 30 месте среди всех регионов РФ по числу официально зарегистрированных взяток. Такие данные приводит Генпрокуратура.

Всего с начала года в регионе было зарегистрировано 34 преступления, попадающих под статью УК «Получение взятки».

В 2021 году область занимала 52 место с 21 официально зарегистрированной взяткой. Самый же низкий показатель подобной преступности фиксировался в 2018 году с 12 преступлениями.

Больше всего взяток берут в Татарстане (261 случай), в Москве (225 случаев) и Подмосковье (174 случая).