Глава рязанского минобора Ольга Щетинкина избавилась от приставки «и.о.»

Ольга Щетинкина переназначена министром образования и молодежной политики Рязанской области.

Ольга Щетинкина переназначена министром образования и молодежной политики Рязанской области. В постановлении от 22 сентября 2022 года, которым сформирован состав регионального правительства, она теперь значится без приставки «и.о.». Изменения в документ приняты 3 октября.

61-летняя Ольга Щетинкина возглавляет исполнительный орган власти с 23 декабря 2014 года — дольше всех из нынешних министров.

Ее чиновничьей карьере предшествовали 20 лет работы в школе №3 города Рязани, где выпускница Рязанского пединститута работала учителем физики, заместителем директора по научно-методической работе физико-математического отделения и заместителем по учебной работе.

В 2004-м Щетинкина переходит в областное управление по делам образования, науки и молодежной политики, а уже через четыре года становится сначала заместителем, а затем первым заместителем министра.