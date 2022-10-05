Умерла мама главы рязанского минтерпола Жанны Фоминой.

У министра по делам территорий и информационной политики Рязанской области Жанны Фоминой умерла мама – Желудкова Галина Михайловна. Об этом сообщается на страницах «РВ».

«Депутаты и сотрудники аппарата Рязанской областной Думы, коллектив минтерпола и совет муниципальных образований Рязанской области выражают глубокие соболезнования по поводу безвременной кончины Желудковой Галины Михайловны», - говорится в некрологе.

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