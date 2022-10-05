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Происшествия5 октября 2022 10:37

В Рязанском районе задержали мужчин с крупной партией марихуаны

Наркосодержащее растение подозреваемые выращивали в Заборье
Источник:kp.ru
Мужчин задержали с поличным. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Мужчин задержали с поличным. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в культивировании конопли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

40-летний житель Солотчи и его 37-летний приятель из Рязани попали в поле зрения сотрудников отдела по борьбе с наркотиками. По данным полиции, они выращивали коноплю неподалеку от села Заборье.

Их подкараулили в момент, когда они приехали в село, чтобы собрать урожай наркосодержащего растения. Оставив автомобиль на окраине населенного пункта, они пошли пешком к делянке. Собрав коноплю, они вернулись к машине. В этот момент их и задержали.

«Согласно результату проведенного лабораторного исследования, полицейские изъяли у приятелей 477 граммов готовой марихуаны и 6 килограммов 345 граммов конопли, заготовленной для дальнейшей переработки», - сообщили в УМВД.

Кроме того, в доме старшего мужчины дополнительно нашли 32 грамма марихуаны и 41 грамм конопли.

Возбуждено уголовное дело.

В доме 41-летнего мужчины дополнительно изъяли марихуану. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В доме 41-летнего мужчины дополнительно изъяли марихуану. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.