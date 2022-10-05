Более 100 мобилизованных тамбовчан отправились на подготовку в Рязанскую область

Более 100 мобилизованных тамбовчан пройдут подготовку в Рязанской области.

Более сотни мобилизованных жителей Тамбовской области будут проходить подготовку в Рязанской области. Об этом сообщает местный телеканал «Новый век». Во вторник, 4 октября, несколько автобусов с тамбовчанами отправились в подразделения нашего региона.

- В первую очередь, это стрелок – военно-учетная специальность. Рязанское высшее военное десантное командное училище, люди прибывают в данное учреждение. В соответствии с графиком отправок мы будем проводить предварительно сейчас каждый день, пока военное училище не скажет, что мы их доукомплектовали, - сказал в интервью журналистам врио военкома Тамбовской области Сергей Филатов.

В сборном пункте бойцов провожали родные, близкие и друзья. Перед отправкой протоиерей Владимир Сергунин совершил молебен. Первую группу мобилизованных составили рядовые и сержанты запаса. В Рязани они восстановят свои навыки, приобретенные в армии, и пройдут боевое слаживание.

Ранее стало известно, что часть мобилизованных рязанцев пройдут подготовку в Нижегородской области (читать подробнее).