Один из 7 смертных грехов стал причиной поджога сарая в Скопине

На месте поджога подозреваемый обронил мобильный телефон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские раскрыли поджог хозяйственной постройки, принадлежащей 26-летней жительнице Скопина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась девушка, рассказавшая, что около 5 часов утра, кто-то спалил ее сарай.

Прибывшие на место пожара оперативники установили, что причиной возгорания стал поджог. Рядом с пепелищем полицейские обнаружили мобильный телефон. Поскольку свидетелей происшествия не было, сотрудники сосредоточились на поиске хозяина мобильного. Им удалось разблокировать гаджет и выйти на предполагаемого преступника.

Им оказался 32-летний местный житель, неоднократно попадавший в поле зрения полицейских. На допросе мужчина заявил, что ночью в нетрезвом состоянии возвращался домой. Он увидел чужой сарай и позавидовал, что кто-то имеет такое имущество.

«Он решил, раз у него нет сарая, то пусть ни у кого не будет, и с этой целью с помощью зажигалки поджег постройку», - рассказали в УМВД.

Возбуждено уголовное дело.