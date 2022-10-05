На Южной окружной дороге Рязани загорелся и взорвался фургон

Утром 5 октября на Южной окружной дороге Рязани (195 километр М-5 «Урал») загорелся, а затем взорвался фургон.

Утром 5 октября на Южной окружной дороге Рязани (195 километр М-5 «Урал») загорелся фургон. Через некоторое время после возгорания последовал взрыв. Соответствующие видеозаписи размещают пользователи соцсетей и, в частности, группы «Подслушано у водителей в Рязани».

По данным МЧС, информация о пожаре поступила в 9:39. В 9:59 ведомство объявило о ликвидации открытого горения.

«Имеется пострадавший - мужчина, личность устанавливается», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Мужчина выжил, помощь ему оказывала бригада скорой помощи.