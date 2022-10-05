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Общество5 октября 2022 8:47

Ремонт водопровода на Касимовском шоссе в Рязани планируют завершить через две недели

При самом лучшем раскладе этот срок сократится до 10 дней
Источник:kp.ru
Ремонт коммуникаций на Касимовском шоссе в Рязани планируют завершить через две недели.

Ремонт коммуникаций на Касимовском шоссе в Рязани планируют завершить через две недели.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На полное завершение ремонта водопровода на Касимовском шоссе в Рязани требуется еще две недели. Об этом во вторник, 4 октября, сообщила глава администрации Елена Сорокина на очередном заседании правительства.

В ходе своего доклада губернатору Павлу Малкову она признала, что на Касимовском шоссе действительно собираются большие пробки, но отметила, что коммунальщики минимально перекрыли дорогу и работают «в стесненных условиях». За восемь дней удалось отремонтировать только 150 метров труб из 350 запланированных. Чтобы минимизировать неудобства водителей, власти приняли решение перевести рабочих на 12-часовой рабочий день и увеличили время сигнала светофора на 20 секунд. По словам Сорокиной, полностью восстановить автомобильное движение на Касимовском шоссе возможно через две недели.

- Для завершения работ необходимо еще примерно 12 – 14 дней, включая восстановление благоустройства, но зато в зиму мы войдем с новым участком водопровода, - сказала Сорокина.

Глава администрации также добавила, что если повременить с благоустройством участка, то движение можно восстановить и раньше. Но не ранее чем через 10 дней. И это при том, что ремонтные работы будут вестись без выходных.