Юнус-Бек Евкуров снова проверил подготовку мобилизованных в Рязани.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Юнус-Бек Евкуров снова посетил Рязань. В этот раз замминистра обороны РФ проверил условия подготовки мобилизованных рязанцев в учебном центре Росгвардии.
Генерал-полковник положительно оценил организацию занятий по тактической, огневой и медицинской подготовке. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
«В этом центре, как и в Сельцах [учебный центр ВДВ], созданы условия для тренировок и отработки навыков ведения боя. В наличии все необходимое техническое обеспечение, экипировка и вооружение», - заверил Малков.
Несколько дней назад Юнус-Бек Евкуров уже приезжал в Рязань. В Сельцах он, кроме всего прочего, научил мобилизованных бойцов держать в руках автомат.
Отметим, что часть только что мобилизованных рязанцев будут отправлять на переподготовку в Нижегородскую область в Центр боевой подготовки (подробнее).
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