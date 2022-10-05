Юнус-Бек Евкуров снова проверил подготовку мобилизованных в Рязани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юнус-Бек Евкуров снова посетил Рязань. В этот раз замминистра обороны РФ проверил условия подготовки мобилизованных рязанцев в учебном центре Росгвардии.

Генерал-полковник положительно оценил организацию занятий по тактической, огневой и медицинской подготовке. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

«В этом центре, как и в Сельцах [учебный центр ВДВ], созданы условия для тренировок и отработки навыков ведения боя. В наличии все необходимое техническое обеспечение, экипировка и вооружение», - заверил Малков.

Несколько дней назад Юнус-Бек Евкуров уже приезжал в Рязань. В Сельцах он, кроме всего прочего, научил мобилизованных бойцов держать в руках автомат.

Отметим, что часть только что мобилизованных рязанцев будут отправлять на переподготовку в Нижегородскую область в Центр боевой подготовки (подробнее).

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