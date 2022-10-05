Грузовик MAN насмерть сбил пешехода на трассе М5 «Урал» в Шиловском районе

В Шиловском районе фура насмерть сбила пешехода. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

На рассвете 4 октября 2022 года в Шиловском районе грузовик насмерть сбил пешехода. Трагическое ДТП случилось на 286 километре автодороги М5 «Урал». Небольшие подробности происшествия рассказали в пресс-службе областного Управления МВД.

Мужчину, личность которого до сих пор не удалось установить, сбил автомобиль MAN с полуприцепом. За рулем многотонной машины в момент аварии находился 56-летний житель Пензенской области. Сбитый грузовиком пешеход от полученных травм умер на месте ДТП. По какой причине произошел наезд на человека, в настоящее время выясняет областная Госавтоинспекция.

Личность погибшего мужчины до сих пор устанавливается. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Всего за минувшие сутки, по информации УМВД, в Рязанской области произошло пять аварий, один погиб и четверо пострадали.