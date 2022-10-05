Рязанцы могут пожаловаться на ЖКХ прямо в областную прокуратуру. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

6 и 7 октября в прокуратуре Рязанской области будет работать горячая линия по вопросам, связанным с ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В эти дни жители Рязани и области могут задать вопросы по качеству предоставляемых коммунальных услуг, пожаловаться на управляющие компании, мусорного оператора, рассказать о задолженностях за поставленные энергоресурсы и многое другое.

Звонки будут принимать в рабочее время по телефону (4912) 25-20-85.

Отметим, что в настоящее время в Рязанской области работает комиссия Генеральной прокуратуры РФ, которая проводит масштабную проверку (читать подробнее).

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