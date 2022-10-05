На семи улицах в Московском районе Рязани 5 октября выключили электричество

На семи улицах Рязани выключили свет. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В среду, 5 октября, в Рязани выключили свет на семи улицах в Московском районе. Энергоснабжение домов прекратилось в 8.30 утра на улицах Почтовой, Шаповской, Хиринской, Мушковатовской, Дягилевской, Березняковской и Дашковской.

По информации пресс-службы администрации Рязани, причиной отключения электричества стали ремонтные работы, который энергетики МУП «РГРЭС» проведут на воздушной линии. Возобновить подачу электроэнергии планируют в 16.00 часов.

Адреса, по которым отключили свет 5 октября:

- улица Почтовая, дома 10б, 12, 35, 37, 39, с 42 по 62, 64, 66;

- улица Шаповская, дома с 3 по 19, 27, со 2 по 28;

- улица Хиринская, дома с 1 по 18, 20, 22, 24, 26, 26а;

- улица Мушковатовская, дома 5, 6;

- улица Дягилевская, дом 78;

- улица Березняковская, дом 2;

- улица Дашковская, дома с 1 по 21, со 2 по 54а.