Рязанского священника Димитрия Корнилова отстранили от службы за систематическое пьянство.

Иерея Димитрия Корнилова отстранили от службы. Соответствующий указ подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В качестве причины отстранения владыка указал: «За систематические пропуски богослужений по причине злоупотребления спиртными напитками».

Теперь иерей в течение трех месяцев не может благословлять, носить наперсный крест и священнические одежды.

Отметим, что согласно Положению о практике запрещения клириков в служении и почисления клириков за штат, по истечении срока прещения (наказания – Ред.) с клирика снимается запрещение в служении. Но если клирик пребывает нераскаянным, срок прещения могут продлить отдельным указом, а в случае упорного нераскаяния – могут поставить вопрос о снятии с клирика сана.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!