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Общество4 октября 2022 19:24

Рязанского священника Димитрия Корнилова отстранили от службы за систематическое пьянство

Три месяца иерей не может носить наперсный крест и священнические одежды
Источник:kp.ru
Рязанского священника Димитрия Корнилова отстранили от службы за систематическое пьянство.

Рязанского священника Димитрия Корнилова отстранили от службы за систематическое пьянство.

Иерея Димитрия Корнилова отстранили от службы. Соответствующий указ подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В качестве причины отстранения владыка указал: «За систематические пропуски богослужений по причине злоупотребления спиртными напитками».

Теперь иерей в течение трех месяцев не может благословлять, носить наперсный крест и священнические одежды.

Отметим, что согласно Положению о практике запрещения клириков в служении и почисления клириков за штат, по истечении срока прещения (наказания – Ред.) с клирика снимается запрещение в служении. Но если клирик пребывает нераскаянным, срок прещения могут продлить отдельным указом, а в случае упорного нераскаяния – могут поставить вопрос о снятии с клирика сана.

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