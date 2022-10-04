Морского пехотинца Александра Ермолова, погибшего на Украине, похоронили в Рязанской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
4 октября в городе Сасово похоронили морского пехотинца Александра Ермолова, погибшего на Украине. печальную весть принесла глава городской администрации Евгения Рубцова.
По словам чиновницы, с октября 2019 года сасовец служил в бригаде морской пехоты Балтийского флота. До этого непродолжительное время работал в Росгвардии Рязани.
«Наш город гордится земляком, его храбростью и мужеством. Он навсегда останется в истории Сасова...» - написала Рубцова.
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