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Общество4 октября 2022 16:25

Морского пехотинца Александра Ермолова, погибшего на Украине, похоронили в Рязанской области

Бывшему росгвардейцу было всего 25 лет…
Источник:kp.ru
Морского пехотинца Александра Ермолова, погибшего на Украине, похоронили в Рязанской области.

Морского пехотинца Александра Ермолова, погибшего на Украине, похоронили в Рязанской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 октября в городе Сасово похоронили морского пехотинца Александра Ермолова, погибшего на Украине. печальную весть принесла глава городской администрации Евгения Рубцова.

По словам чиновницы, с октября 2019 года сасовец служил в бригаде морской пехоты Балтийского флота. До этого непродолжительное время работал в Росгвардии Рязани.

«Наш город гордится земляком, его храбростью и мужеством. Он навсегда останется в истории Сасова...» - написала Рубцова.

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