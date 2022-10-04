«Скопинского маньяка» оставили на нарах в СИЗО до 7 декабря включительно.

Виктор Мохов останется под стражей до 7 декабря включительно. Именно до этой даты Скопинский районный суд продлил «скопинскому маньяку» меру пресечения. Таким образом, как минимум до декабря Мохов будет находить в СИЗО-1 города Рязани.

Следственный комитет тем временем продолжает расследование уголовного дело по убийству.

Ранее в Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу «скопинского маньяка». Обвиняемый по делу об укрывательстве убийства через своего защитника просил суд отменить постановление Скопинского райсуда о взятии под стражу.

Но апелляция не помогла, Мохова не выпустили.

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