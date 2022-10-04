«Скопинского маньяка» оставили на нарах в СИЗО до 7 декабря включительно.
Виктор Мохов останется под стражей до 7 декабря включительно. Именно до этой даты Скопинский районный суд продлил «скопинскому маньяку» меру пресечения. Таким образом, как минимум до декабря Мохов будет находить в СИЗО-1 города Рязани.
Следственный комитет тем временем продолжает расследование уголовного дело по убийству.
Ранее в Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу «скопинского маньяка». Обвиняемый по делу об укрывательстве убийства через своего защитника просил суд отменить постановление Скопинского райсуда о взятии под стражу.
Но апелляция не помогла, Мохова не выпустили.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!