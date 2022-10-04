В рязанской Песочне засняли, как один конфликтующий водитель наехал машиной на другого.

4 октября в Рязани на перекрестке проезда Яблочкова, улиц Зубковой, Верхней и Тимуровцев разгорелся конфликт между двумя водителями. В результате один из них наехал своей машиной на другого. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Судя по записи видеорегистратора, размещенной в комментариях, когда «Лада» и Volkswagen остановились на светофоре, первым пошел «разбираться» водитель отечественного авто. Супруга пострадавшего уверяет, что водитель «Лады» брызнул в лицо ее мужу из перцового баллончика. Вернувшись за руль, обидчик тронулся и сбил вышедшего из салона водителя Volkswagen.

По информации ГИБДД, инцидент произошел примерно в 15:40. «Ладой» управлял 30-летний житель Рязани, а Volkswagen — 27-летний горожанин.

«Пострадавшему оказана медицинская помощь. Проводится проверка», - отметили в Госавтоинспекции.