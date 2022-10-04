Появился список 16 самых редких имен, которыми рязанцы называли своих детей в сентябре 2022 года

Самые редкие имена, которыми нарекают детей в Рязанской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появился список самых редких и наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в сентябре 2022 года в Рязанской области. По данным ЗАГСа региона, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:

- мальчикам: Александр, Дмитрий, Михаил, Артем, Егор, Иван, Матвей, Ярослав, Марк, Никита;

- девочкам: Полина, Виктория, Мария, Анастасия, Варвара, София, Милана, Дарья, Ева, Ксения.

Редкие имена, которые рязанцы осмелились дать своим детям в сентябре 2022 года:

Мальчики:

1. Вениамин;

2. Всеволод;

3. Герман;

4. Глеб;

5. Игнат;

6. Мирослав;

7. Прохор;

8. Федор.

Девочки:

1. Капитолина;

2. Аглая;

3. Агния;

4. Аксинья;

5. Анисия;

6. Владислава;

7. Раиса;

8. Серафима.

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