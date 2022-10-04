Появился список 16 самых редких имен, которыми рязанцы называли своих детей в сентябре 2022 года

Самые редкие имена, которыми нарекают детей в Рязанской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Появился список самых редких и наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в сентябре 2022 года в Рязанской области. По данным ЗАГСа региона, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:
- мальчикам: Александр, Дмитрий, Михаил, Артем, Егор, Иван, Матвей, Ярослав, Марк, Никита;
- девочкам: Полина, Виктория, Мария, Анастасия, Варвара, София, Милана, Дарья, Ева, Ксения.
Редкие имена, которые рязанцы осмелились дать своим детям в сентябре 2022 года:
Мальчики:
1. Вениамин;
2. Всеволод;
3. Герман;
4. Глеб;
5. Игнат;
6. Мирослав;
7. Прохор;
8. Федор.
Девочки:
1. Капитолина;
2. Аглая;
3. Агния;
4. Аксинья;
5. Анисия;
6. Владислава;
7. Раиса;
8. Серафима.
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