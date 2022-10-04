До +12 градусов и небольшие дожди будут в Рязанской области 5 октября

В среду в Рязанской области будет всего 12 градусов тепла. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В среду, 5 октября, в Рязанской области воздух прогреется лишь до +12 градусов. При этом тепло будет и ночью – столбики термометров покажут от +5 до +10. Прогнозом погоды поделилась пресс-служба регионального Управления МЧС.

Небольшие дожди в среду еще возможны, в отдельных уголках региона они могут быть даже умеренными. Южный и юго-западный ветра по-прежнему не утихают и продолжают задувать со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление придет в норму и составит 746 мм ртутного столба.

По прогнозам специалистов метеоцентра «Фобос», в последующие дни температура воздуха в средней полосе страны продолжит понемногу падать. И лишь к выходным власть в свои руки возьмет антициклон, из облаков выглянет солнце и потеплеет до +15 градусов.