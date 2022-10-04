В Рязани 16-летний подросток без прав катался на машине, пока его не остановила полиция

16-летнему жителю Рыбного грозит штраф за вождение автомобиля без прав. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

16-летний житель города Рыбное без водительских прав сел за руль автомобиля и поехал кататься по улицам Рязани. Долго колесить парню не пришлось – его заметили полицейские. Однако вместо того, чтобы сдаться людям в погонах, юный водитель пустился в бега. Что из этого вышло, рассказали в пресс-службе областного Управления МВД.

Все случилось на улице Энгельса в микрорайоне Приокский. В ходе обычного рейда сотрудники Отдельного батальона ППС обратили внимание на автомобиль LADA Granta. Сама машина не была ничем примечательна в отличие от ее водителя – тот слишком сильно смахивал на подростка. Полицейские решили остановить легковушку.

Однако, заметив транспорт со спецсигналами, водитель стал вести себя странно – начал двигаться зигзагами, пытался развернуться и скрыться. Но это ему не удалось. При проверке документов выяснилось, что сидевшему за рулем едва исполнилось 16 лет.

Полицейские вызвали на место экипаж ГИБДД. Инспекторы отстранили молодого человека от вождения и составили на него административный протокол за управление автомобилем без водительских прав. Помимо самого юного водителя, административная ответственность теперь грозит и тому, кто позволил ему сесть за руль.