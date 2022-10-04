Единовременные выплаты участникам спецоперации в Рязани. Вознаграждение составит 115 тысяч рублей.
Фото: Александр КОЦ
Чиновники определились с размером единовременных выплат для рязанцев, участвующих в специальной военной операции на Украине. Ежегодное денежное вознаграждение составит почти 115 тысяч рублей, если конкретнее – 114 943 рубля. Соответствующее постановление 3 октября подписал губернатор Рязанской области Павел Малков.
Кто имеет право на получение выплаты от Рязанской области за участие в СВО
Граждане, зарегистрированные в Рязанской области, которые участвовали в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины.
Отметим, что речь идет об участии в СВО в составе добровольческого отряда.
Еще один важный момент, наградить указанной выплатой могут лишь не более 100 рязанцев.
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