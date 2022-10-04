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Политика4 октября 2022 12:13

Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов стал полноправным членом Совета Федерации

Удостоверение сенатора и нагрудный значок ему вручила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко
Источник:kp.ru
Любимов получил удостоверение сенатора от Рязанской области и нагрудный значок.

Любимов получил удостоверение сенатора от Рязанской области и нагрудный значок.

Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов стал полноправным членом Совета Федерации от региона. На очередном заседании верхней палаты российского парламента во вторник, 4 октября, удостоверение и нагрудный значок ему вручила председатель Валентина Матвиенко.

В Совете Федерации Любимов сменил Ирину Петину, которая занимала эту должность с 2020 года. По случаю прекращения полномочий она получила из рук Матвиенко благодарность председателя. В ответном слове Петина поблагодарила коллег за плодотворную работу.

Николай Любимов был избран на пост губернатора Рязанской области в 2017 году и ушел в отставку в мае 2022 года. После он трудоустроился в корпорацию «Синергия», где занял кресло вице-президента организации. 21 сентября на должность сенатора от Рязанской области Любимова назначил избранный глава региона Павел Малков.