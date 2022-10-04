21-летний рязанец избил 49-летнего жителя Скопина

Молодого человека могут приговорить к длительному сроку лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали 21-летнего рязанца, подозреваемого в избиении 49-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, житель Скопина приезжал в областной центр на заработки. В Рязани он останавливался в квартире у знакомых. В один из вечеров там было организовано застолье.

«Под воздействием алкогольных напитков между скопинцем и одним из участников застолья произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку - последний стал наносить мужчине удары по голове и туловищу», - сообщили в УМВД.

В итоге мужчина с пневмотораксом (скопление воздуха в плевральной полости - ред.), переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами был доставлен в больницу.

Подозреваемый некоторое время прятался в квартире знакомых на окраине города, но оперативники смогли его найти.

Возбуждено уголовное дело.