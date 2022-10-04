21-летний рязанец избил 49-летнего жителя Скопина

Молодого человека могут приговорить к длительному сроку лишения свободы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Полицейские задержали 21-летнего рязанца, подозреваемого в избиении 49-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным ведомства, житель Скопина приезжал в областной центр на заработки. В Рязани он останавливался в квартире у знакомых. В один из вечеров там было организовано застолье.
«Под воздействием алкогольных напитков между скопинцем и одним из участников застолья произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку - последний стал наносить мужчине удары по голове и туловищу», - сообщили в УМВД.
В итоге мужчина с пневмотораксом (скопление воздуха в плевральной полости - ред.), переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами был доставлен в больницу.
Подозреваемый некоторое время прятался в квартире знакомых на окраине города, но оперативники смогли его найти.
Возбуждено уголовное дело.