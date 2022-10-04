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Общество4 октября 2022 9:28

Жительницу Шацкого района осудили за неуплату алиментов

Женщина не платила положенные выплаты на ребенка с 2014 года
Источник:kp.ru
Нерадивая мать приговорена к исправительным работам на девять месяцев.

Нерадивая мать приговорена к исправительным работам на девять месяцев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Щацкий районный суд приговорил к исправительным работам местную жительницу, не платившую алименты на ребенка более восьми лет. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

По решению судьи, женщина должна была платить алименты с 2014 года.

«Судебные приставы возбуждали исполнительное производство о принудительном взыскании с должницы алиментов в размере 1/6 части всех видов доходов на ребенка. Но она их не выплатила», - уточнили в суде.

Вначале должницу приговорили, в рамках административного дела, к обязательным работам на 50 часов. Но она и их не исполнила и по-прежнему не платила.

Поэтому против нее возбудили уже уголовное дело. По данным пресс-службы суда, нерадивая мать должна исполнять исправительные работы в течение девяти месяцев. 5% от ее заработка удержат в пользу государства.